Ученые нашли способ избежать прилипания пищи на сковороде с антипригарным покрытием

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Чешские ученые объяснили, почему в центре сковороды с антипригарным покрытием пища все равно пригорает, несмотря на наличие масла.

Специалисты изучили поведение жидкого масла на антипригарной посуде, покрытой тефлоном и керамическими слоями. Оказалось, что в центре сковороды появляется растущее сухое пятно, которое приводит к пригоранию пищи.

Для поддержания толщины масляной пленки ученые советуют снизить нагрев и использовать посуду с толстым дном. Также необходимо постоянно помешивать готовящееся блюдо, пишет «Naked Science».

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