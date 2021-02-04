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Ученые нашли способ избежать прилипания пищи на сковороде с антипригарным покрытием

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 07:54
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 07:54
1 мин
1
Flickr

Чешские ученые объяснили, почему в центре сковороды с антипригарным покрытием пища все равно пригорает, несмотря на наличие масла.

Специалисты изучили поведение жидкого масла на антипригарной посуде, покрытой тефлоном и керамическими слоями. Оказалось, что в центре сковороды появляется растущее сухое пятно, которое приводит к пригоранию пищи.

Для поддержания толщины масляной пленки ученые советуют снизить нагрев и использовать посуду с толстым дном. Также необходимо постоянно помешивать готовящееся блюдо, пишет «Naked Science».

Западно-Сибирская нефть обладает уникальным свойством. К такому выводу пришли российские ученые.

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