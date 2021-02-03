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Сибирская нефть способна заживлять раны
3 февраля, 2021 07:08
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Pixabay
Западно-Сибирская нефть обладает уникальным свойством. К такому выводу пришли российские ученые.
Специалисты выяснили, что мази на основе сибирского «черного золота» способны заживлять раны и снимать воспаления кожи.
Нефть в качестве лекарственного средства использовали и раньше, однако для этих целей применяли нефть из Азербайджана. Химики Пермского Политеха провели исследования и подтвердили фармакологическую эффективность сибирского «черного золота», пишет «Naked Science».
Ранее сообщалось, что лечить онкологические заболевания будут при помощи вакцины от оспы.
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