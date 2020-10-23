Ученые из Норвегии изучают новую мутацию коронавируса на заразность

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Ученые из Норвегии приступили к исследованию новой мутации коронавируса, который был обнаружен в Тронхейме и Хюллестаде. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.

Сейчас специалистам необходимо выяснить, насколько новый вариант коронавируса заразен. Данный штамм COVID-19 в Норвегии еще не встречался, также его нет и в международных базах, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.