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Ученые из Норвегии изучают новую мутацию коронавируса на заразность

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 09:30
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фото: Pixabay

Ученые из Норвегии приступили к исследованию новой мутации коронавируса, который был обнаружен в Тронхейме и Хюллестаде. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.

Сейчас специалистам необходимо выяснить, насколько новый вариант коронавируса заразен. Данный штамм COVID-19 в Норвегии еще не встречался, также его нет и в международных базах, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.

темы
общество
ученые
коронавирус
мутация
Норвегия
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