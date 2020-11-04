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Участниц Pussy Riot затолкали в машину без опознавательных знаков на окраине Москвы

Марьям Ибрагимова
4 ноября, 2020 14:33
2 мин
Фото: yesofcorsa.com
Фото: yesofcorsa.com

Двух участниц панк-группы Pussy Riot задержали сегодня в Москве. Что на этот раз послужило причиной подобной реакции властей – неизвестно. О задержании Марии Алехиной и Риты Флорес сообщил Telegram-канал «Avtozak LIVE».

Сообщается, что девушки выходили из магазина, находящегося рядом с метро Нахимовский проспект, когда к ним подошли 10 человек. По словам Алехиной, их грубо затолкали в машину без объяснения причин «на окраине Москвы».

«Девушек завели в машину без опознавательных знаков и планируют проводить досмотр прямо в автомобиле без понятых. Куда везут активисток пока не ясно. К ним выехал адвокат Дмитрий Захватов», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее панк-группа Pussy Riot вывесила радужные флаги в день рождения президента страны Владимира Путина на зданиях государственных органов в Москве. Во время проведения акции возле ФСБ задержали журналиста «Радио Свобода», а у Администрации президента – корреспондента «Соты».

темы
Москва
задержание
Pussy Riot
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