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Pussy Riot «поздравила Путина» ЛГБТ-флагами на зданиях ФСБ и администрации президента

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 12:13
2 мин
Фото: wearepussyriot / Facebook
Фото: wearepussyriot / Facebook

Панк-группа Pussy Riot вывесила радужные флаги в день рождения президента РФ Владимира Путина на зданиях государственных органов в Москве. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила участница группы Надежда Толоконникова.

Радужные флаги появились на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховном суде, Министерстве культуры, ОВД по району Басманный и на Лубянке. Выбор мест активисты объяснили тем, что это «самые главные символы российской государственности».

Кроме того, участники акции предъявили список требований. Среди них расследование убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекращение преследования активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, принятие закона, запрещающего дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализация однополых партнерств, прекращение преследования однополых семей и изъятия у них детей, отмена закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационного и нарушающего право на свободу самовыражения.

Сообщается, что во время проведения акции возле ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста «Радио Свобода», у Администрации президента – корреспондента «Соты» Дениса Стяжкина.

«Сотрудники ФСО и полиции не объяснили причину задержания», – заключила Толоконникова.

Ранее сообщалось, что не менее 40 преступлений было совершено в Москве и области на почве ненависти к ЛГБТ.

темы
активисты
ЛГБТ
акция
Pussy Riot
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