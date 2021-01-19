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Участники теста «ЭпиВакКороны» в письме Минздраву раскрыли неприятные нюансы вакцины

Лилия Караева
19 января, 2021 10:18
3 мин
Вакцина «ЭпиВакКорона»
Правительство Новосибирской области

Добровольцы, принявшие участие в испытании российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», обратились в Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства с просьбой сократить в несколько раз срок исследований. Люди просят «расслепить» их и объявить, кто получил вакцину, а кто - плацебо, чтобы сдать тест и сделать нормальный укол, но и здесь не все гладко.

Текст письма был опубликован 18 января на сайте epivakorona.com. Под ним свои подписи поставили 36 человек.

Испытатели просят сократить срок исследования со 180 до 42 дней. Авторы письма объясняют, что добровольцы с плацебо узнают, что были привиты ненастоящей вакциной, спустя 180 суток, в то время как в стране началась массовая вакцинация. Когда будущие участники тестирования подписывали соглашение, массовой вакцинации не было. Добровольцы могут выйти из исследования в любой момент. Но и здесь есть важный нюанс - если человек, получивший вакцину «ЭпиВакКорона», сделает прививку «Спутник», то это может привести к непредсказуемым последствиям.

Доброволец Андрей Криницкий объяснил, что по этой причине участников исследования нужно «расслепить», чтобы они сдали тест на антитела. Но и здесь добровольцы столкнулись с проблемой - существующие тесты не показывают у привитых наличие антител. По словам Криницкого, разработчики заявляли, что вакцина дает специфические антитела, а выявить их может только специальный тест. Он появится 20 января и будет доступен в пяти лабораториях в Москве.

Авторы письма также требуют опубликовать итоги первой и второй фаз тестирования - пока новосибирский институт не обнародовал никакой ифнормации. Минздрав не дает статистики, сколько человек привито «ЭпиВакКороной», пишут «Открытые медиа».

Вакцина «ЭпиВакКорона» создана новосибирским институтом «Вектор». 11 декабря она поступила в гражданский оборот.

Накануне в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Россиянам доступны вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

темы
Минздрав
ЭпиВакКорона
открытое письмо
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