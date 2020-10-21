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В Бразилии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер один из участников испытаний вакцины. Лекарство было разработано компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

По данным СМИ, Международный комитет по оценке безопасности провёл расследование по инциденту. Его результаты были переданы Национальному агентству по надзору за здоровьем.

Точной информации о том, получал ли погибший вакцину от коронавируса, или плацебо, на данный момент нет.

Умерший испытуемый был врачом, который работал в отделении интенсивной терапии с больными коронавирусом пациентами. После того, как он сам заразился COVID-19 – он решил принять участие в испытаниях, передаёт RT. Умершему добровольцу было 28 лет.

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