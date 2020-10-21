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Специалист назвал опасную для россиян на фоне эпидемии коронавируса погоду

Антон Мельников
21 октября, 2020 18:54
1 мин
d
Pixabay

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, что тёплая зима может оказаться опасной для россиян. По его словам, при тёплой зимней погоде коронавирус может начать распространяться быстрее.

Морозная зима, вирусы, наоборот, распространяются хуже, добавил Тотолян.

Также специалист объяснил, что сейчас ужесточать карантинные меры нет никакой необходимости. По его словам, соблюдение существующих ограничений позволит не только остановить рост заболеваемости, но и снизить его, передаёт Lenta.ru.

темы
коронавирус
погода
зима
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