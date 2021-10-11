У Владимира Путина появился кашель. Врачи начали брать тесты на все инфекции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила президента России Владимира Путина, почему он подкашливал на совещании по АПК. Она заволновалась, потому что глава государства на этой неделе приглашен на Международный женский форум.
Путин попросил не беспокоиться и заявил, что «все хорошо», а кашель возник, потому что «просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней».
«Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме», - сказал президент.
Объяснение Путина опубликовал Telegram-канал Пул №3.
14 сентября Путин ушел на самоизоляцию после вспышки коронавируса в своем окружении. Позже глава России раскрыл, из-за кого ушел на карантин. Самоизоляция президента продлилась две недели - в конце сентября Путин встретился в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и померился с ним антителами.