У устроившего стрельбу в казанской гимназии нашёлся «подельник-первоклассник»

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В Казани родители учеников лицея № 187 написали заявление на 7-летнего ученика первого класса. Они считают, что он причастен к трагедии, которая произошла в гимназии № 175 11 мая.

Родители учеников 1 «Е» класса написали заявление в подразделение по делам несовершеннолетних. Они попросили обратить внимание на 7-летнего первоклассника по имени Стивен. У родителей появились подозрения в связи с тем, что 11 мая мальчик пропустил уроки. Кроме того, он был поблизости с гимназией, когда в ней разворачивалась трагедия. Также родители обеспокоились из-за того, что Стивен часто изображает стрельбу на пальцах, пеналах, ручках.

Мама ребёнка Лиана объяснила, что в момент стрельбы в казанской гимназии, она со Стивеном шла мимо от врача. Услышав, что в гимназии происходит что-то странное, они остановились посмотреть.

По словам Лианы, сотрудники правоохранительных служб сообщили ей, что её ребенок возможный соучастник открывшего стрельбу Ильназа Галявиева. Кроме того, ей приписали административное правонарушение за «неисполнение родительских обязательств», передаёт Telegram-канал Baza.

Мать Стивена полагает, что появившиеся обвинения против неё и её ребёнка – месть от руководства школы за отказ платить «бесчисленные поборы» в лицее.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев свободно вошел с оружием в руках в здание в гимназии №175 в Казани и устроил стрельбу. В результате погибло 9 человек, еще более 20 получили ранения, в том числе, тяжелые. Позднее появилась информация о том, что на охрану школ чиновники регионального Минобрнауки выделили около 15 тысяч рублей в год.