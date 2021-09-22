«У тебя нет морального права позорить Центробанк»: Владимир Соловьев жестко обратился к замглавы ЦБ
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который заявил о том, что государство должно перестать помогать пенсионерам, потому что уже «поздно».
«Я надеюсь, ты уже написал заявление по собственному желанию, потому что у тебя нет никакого морального права, гражданин Швецов, позорить Центробанк и оставаться там на службе», - заявил телеведущий в эфире своего YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Также он похвалил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, которой пришлось комментировать заявление своего подчиненного, «молодец, она правильно сказала “крайне неудачная формулировка”».
Кроме того, Соловьев почему-то связал данную ситуацию с «навальнистами», сказав, что главные спонсоры структур российского оппозиционера Алексея Навального могут быть связаны с Сергеем Швецовым. Отрывок выступления Соловьева опубликован в Telegram-канале Ura.ru.