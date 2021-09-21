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Политика
Главе ЦБ пришлось «отдуваться» за своего заместителя после громкого заявления о пенсионерах
21 сентября, 2021 17:19
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось «краснеть» за своего заместителя Сергея Швецова, заявившего о том, что пенсионерам нужно перестать рассчитывать на государство, потому что помогать им уже «поздно».
«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров», - заявила позже Набиуллина.
Она подчеркнула, что в настоящее время тем, кто уже вышел на пенсию или только собирается, уже не удастся накопить средства для спокойной старости грамотным образом, поэтому одним из главный приоритетов государства является обеспечение граждан достойной пенсией, передает ТАСС.
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Как вы думаете, государство в скором времени перестанет поддерживать пенсионеров, раз об этом стали говорить в Центробанке?
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