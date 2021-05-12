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У стрелявшего в Казани обнаружили опухоль
12 мая, 2021 17:34
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АГН Москва/Global Look Press
У 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе Казани, обнаружили опухоль. Ему будут делать операцию.
Об опухоли написал Telegram-канал 112. Обнаруженное образование может провоцировать агрессию, головные боли, так как опухоль давит на мозг и нарушает кровообращение.
Как следствие - человек ведет себя неадекватно и произносит непонятные, бессвязные слова.
Ранее сообщалось, что у Галявиева был диагноз «энцефалопатия».
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