У стрелявшего в Казани обнаружили опухоль

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У 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе Казани, обнаружили опухоль. Ему будут делать операцию.

Об опухоли написал Telegram-канал 112. Обнаруженное образование может провоцировать агрессию, головные боли, так как опухоль давит на мозг и нарушает кровообращение.

Как следствие - человек ведет себя неадекватно и произносит непонятные, бессвязные слова.

Ранее сообщалось, что у Галявиева был диагноз «энцефалопатия».