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У РЖД появилась кнопка «отследить» нужный билет

Лилия Караева
4 ноября, 2020 09:52
1 мин
Пригородный поезд
Rzd.ru

В приложении РЖД появилась функция отслеживания свободных мест на поезда с уже раскупленными билетами. Так называемый wait list подскажет, если в продаже появятся места - это может произойти в случае отказа пассажира от поездки или добавления вагонов.

Появление опции подтвердили в пресс-службе компании. В РЖД разъяснили, что если пасажир не нашел билет на нужную дату, он может выбрать опцию отслеживания и система направит push-уведомление при появлении незанятых мест.

Покупатель может выбрать тип вагона и диапазон цен. Появившийся билет получит тот, кто раньше его оформит.

Эта опция является бесплатной. Билеты можно платить не только деньгами, но и бонусами, пишет РИА Новости.

Ранее Госдума разрешила сплошную вырубку на Байкале ради проектов РЖД.

темы
РЖД
билеты
опция
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