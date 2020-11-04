У РЖД появилась кнопка «отследить» нужный билет

Rzd.ru

В приложении РЖД появилась функция отслеживания свободных мест на поезда с уже раскупленными билетами. Так называемый wait list подскажет, если в продаже появятся места - это может произойти в случае отказа пассажира от поездки или добавления вагонов.

Появление опции подтвердили в пресс-службе компании. В РЖД разъяснили, что если пасажир не нашел билет на нужную дату, он может выбрать опцию отслеживания и система направит push-уведомление при появлении незанятых мест.

Покупатель может выбрать тип вагона и диапазон цен. Появившийся билет получит тот, кто раньше его оформит.

Эта опция является бесплатной. Билеты можно платить не только деньгами, но и бонусами, пишет РИА Новости.

Ранее Госдума разрешила сплошную вырубку на Байкале ради проектов РЖД.