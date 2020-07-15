Ради проектов РЖД Госдума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который до конца 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под действия многочисленных экологических ограничений. Теперь, в частности, разрешается слошная вырубка леса на Байкале.

В закон об охране озера вносится исключение, которое допускает осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Эта поправка позволяет при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в иные категории земель и затем осуществлять сплошную вырубку.

Перечень объектов, под которые можно осуществлять сплошную рубку, определит правительство. В него не попадут объекты для постоянного или временного проживания граждан.

В федеральный закон об особо охраняемых природных территориях внесено положение, которое позволяет изменять их границы и исключать из границ земли, предназначенные для строительства БАМа/Транссиба. Подобное исключение ранее сделали при строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи.

Другой закон - об экологической экспертизе - дополнили пунктом, по которому при строительстве объектов для модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в границах особо охраняемых территорий нужно проводить только государственную экспертизу проектной документации, а экологическая экспертиза не требуется, пишет «Интерфакс».

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил, что фактически на берегу Байкала можно будет строить любые объекты, а это, в свою очередь, негативно отразится на состоянии водоема.

В конце июня иркутские ученые заявили, что кристально чистая вода в Байкале начала темнеть.