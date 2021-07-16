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Люди
У перенесших коронавирус снижается уровень интеллекта
16 июля, 2021 03:32
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pixabay.com
У переболевших коронавирусом людей наблюдается снижение интеллектуальных функций и памяти.
Как заявила главный врач психиатрической больницы № 3 Новосибирска Яна Мохначева, восстановление может продолжаться длительное время. По словам медика, влияние COVID-19 на психическое здоровье продолжается не только во время самой болезни, но и некоторое время после выздоровления.
Главврач отметила, что пожилые люди и вовсе могут на какое-то время стать полностью беспомощными. При этом снижение памяти и интеллекта наблюдается и у молодых людей, сообщает ngs.ru.
Как сообщалось, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане имеет право на жизнь.
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