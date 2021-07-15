Директор ВОЗ допустил одну из самых спорных версий о возникновении пандемии COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане имеет право на жизнь.
По его словам, международное сообщество слишком рано отказалось от этой версии возникновения пандемии. Он отметил, что сам имеет опыт в лабораторных работах и знает, что могут возникать различные внештатные ситуации.
«Я сам был лабораторным работником, я иммунолог, работавший в лаборатории, - заявил директор ВОЗ. - Лабораторные инциденты случаются», — заявил директор ВОЗ
Также он призвал власти КНДР проявить больше открытости в расследовании по коронавирусу, передаёт Lenta.ru.
Отметим, о естественном происхождении коронавируса заявляли многие ученые, ссылаясь на определенные последовательности РНК, которые характерны именно для природных вирусов.
Версию об искусственном происхождении коронавируса активно продвигал экс-президент США Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял Китай в том, что страна якобы скрывает настоящие данные об искусственном происхождении инфекции.
Ранее ВОЗ опубликовала доклад по итогам расследования в Ухане. В нём организация пришла к выводу о том, что пандемия, скорее всего, возникла не из-за утечки.