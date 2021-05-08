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Люди
У нашумевшей вакцины от коронавируса продолжает «вылезать» нетипичный побочный эффект
8 мая, 2021 12:29
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Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
После прививки AstraZeneca у людей продолжают появляться редкие виды тромбоза. Два пациента пострадали во Франции, один скончался.
Умерла женщина старше 60 лет. Об этом сообщило Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции.
Тромбообразование может быть вызвано одной из трех причин. Среди них индивидуальная реакция, предрасположенность к патологиям, ошибка на производстве, пишут «Известия».
Во Франции зафиксировано 30 случаев редких тромбозов. Девять вакцинированных AstraZeneca скончались. Этот препарат в стране получили более 3,85 миллионов человек.
Ранее Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую прививку от коронавируса, и это не «Спутник V».
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