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У нашумевшей вакцины от коронавируса продолжает «вылезать» нетипичный побочный эффект

Лилия Караева
8 мая, 2021 12:29
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 12:29
1 мин
AstraZeneca
Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress

После прививки AstraZeneca у людей продолжают появляться редкие виды тромбоза. Два пациента пострадали во Франции, один скончался.

Умерла женщина старше 60 лет. Об этом сообщило Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции.

Тромбообразование может быть вызвано одной из трех причин. Среди них индивидуальная реакция, предрасположенность к патологиям, ошибка на производстве, пишут «Известия».

Во Франции зафиксировано 30 случаев редких тромбозов. Девять вакцинированных AstraZeneca скончались. Этот препарат в стране получили более 3,85 миллионов человек.

Ранее Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую прививку от коронавируса, и это не «Спутник V».

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ТЕГИ
Франция
Коронавирус
AstraZeneca
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