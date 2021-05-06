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Всемирный конгресс открыл глаза миру на вакцины от COVID и назвал лучшим препаратом нероссийский

Лилия Караева
6 мая, 2021 08:52
2 мин
Лилия Караева
6 мая, 2021 08:52
2 мин
Moderna
Keystone Press Agency/Globallookpress

Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали самый лучший препарат от коронавируса. Выбор стоял между препаратами Moderna, «Спутник V», AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакциной для животных Zoetis.

Они вошли в шорт-лист. Лидером стала вакцина американского производителя Moderna.

Кроме того, она победила в номинации «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Препарат обогнал BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Об этом пишут «Известия».

По каким критериям отбирались победители, не уточняется.

Ранее у Moderna нашли отсроченный побочный эффект. Спустя 10 дней после первой прививки у людей появлялись кожные высыпания и воспаления.

В конце апреля Чехия заморозила исследование российского «Спутника V». Производитель предоставил неполный пакет документов, по которым нельзя сделать вывод о качестве препарата.

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Коронавирус
Пандемия
Moderna
Всемирный конгресс
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