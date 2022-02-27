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«У нас полные подвалы детей»: жители Луганской области выгоняют украинских военных со двора
27 февраля, 2022 19:36
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James Sprankle/dpa/Global Look Press
«У нас полные подвалы детей»: жители Луганской области выгоняют украинских военных со двора.
ВСУ расположили боевую технику, прикрываясь жилыми домами в Луганской области.
Жители Северодонецка вышли во двор и просят украинскую армию убрать бронетехнику от их домов. Женщины кричат, что в подвалах прячутся дети и просят украинских военных уйти, сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».
Российский солдат под угрозой расстрела в плену в ответ на «Слава Украине» говорит: «Слава России».
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