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Российский солдат под угрозой расстрела в плену в ответ на «Слава Украине» говорит: «Слава России»
27 февраля, 2022 18:29
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Фото скриншот из видео tg «Военный Осведомитель»
Российский солдат в плену у ВСУ в ответ на «Слава Украине» говорит: «Слава России».
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, российский солдат, попавший в плен с тяжелым ранением головы говорит: «Слава России».
Люди за кадром, их не видно, требуют от пленного сказать: «Слава Украине» и, смеясь, грозят расстрелом.
Однако раненный солдат говорит: «Слава России», сообщает телеграм-канал «Военный Осведомитель».
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