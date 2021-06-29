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У находящейся в коме певицы МакSим выявили новую болезнь
29 июня, 2021 05:08
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
У российской исполнительницы МакSим, которая находится в медикаментозной коме, нашли новую болезнь.
Врачи выявили симптомы заболевания, которое поражает печень. Как предполагается, эта болезнь у певицы давно — возможно, уже в хронической стадии. При этом раньше заболевание могло себя не проявлять, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, МакSим несколько недель назад попала в московскую клинику с подозрением на коронавирус. При этом поражение легких превышало 75% , врачи ввели девушку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Несколько дней назад состояние здоровья певицы резко ухудшилось.
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