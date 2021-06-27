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«ИВЛ больше не справляется»: МакSим находится в критическом состоянии
27 июня, 2021 13:37
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Состояние здоровья российской певицы МакSим (Марина Абросимова) резко ухудшилось, сообщают ее друзья.
«Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжёлое», - рассказала официальный представитель певицы Яна Богушевская.
При этом она добавила, что любая информация, которая будет появляться в ближайшее время, — это «либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки».
Напомним, МакSим несколько недель назад попала в клинику с подозрением на коронавирус, хотя тесты были отрицательные. При этом поражение легких превышало 75% , врачи ввели девушку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, пишет RT.
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