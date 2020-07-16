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У Мосгорсуда усилены меры безопасности перед заседанием по делу Ивана Сафронова

Михаил Орлов
16 июля, 2020 12:12
1 мин
Мосгорсуд
Flickr

У здания Московского городского суда усилены меры безопасности. Причиной усиления является то, что в ближайшее время в суде пройдет заседание по делу экс-журналиста Ивана Сафронова.

Советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов обвиняется в государственной измене, то есть в шпионаже, передаче охраняемой законом информации иностранному государству либо финансовой или иной помощи другой стране.

Перед судом установлены посты дежурства полицейских и служителей Росгвардии, неподалеку от территории суда замечен автобус Министерства внутренних дел.

Вероятной причиной усиления могли стать прошедшие ранее несанкционированные массовые собрания журналистов на территории, непосредственно прилегающей к следственному изолятору, в котором содержится Иван Сафронов, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что журналисты собрались у СИЗО в поддержку Ивана Сафронова.

темы
суд
уголовное дело
Мосгорсуд
Иван Сафронов
измена Родине
1 мин