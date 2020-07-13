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Журналисты собрались у СИЗО в поддержку Ивана Сафронова

Михаил Орлов
13 июля, 2020 14:24
2 мин
Иван Сафронов
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Порядка 50 журналистов собрались у здания СИЗО в Лефортово для поддержки своего коллеги, который подозревается в государственной измене.

Представители правоохранительных органов пытаются донести до собравшихся мысль о недопустимости пребывания массового скопления людей рядом со зданием следственного изолятора. Действия журналистов незаконны не только по причине того, что в городе действует запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19.

Законом, регулирующим проведение собраний и митингов установлен прямой и недвусмысленный запрет на проведение любых массовых мероприятий в непосредственной близости от мест, в которых исполняются наказания. Российское законодательство предусматривает возможность отбытия наказания в СИЗО решением начальника СИЗО.

В настоящее время уже начались задержания журналистов, нарушающий установленные в России положения законов о массовых мероприятиях, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что источник рассказал суть истории с Иваном Сафроновым.

темы
митинг
уголовное дело
СИЗО
закон
Иван Сафронов
2 мин