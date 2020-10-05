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У людей есть естественный иммунитет от COVID-19

Дмитрий Байков
5 октября, 2020 15:47
1 мин
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фото: Pixabay

Немецкие ученые из Тюбингенского университета выяснили, что некоторые люди обладают иммунитетом от коронавируса. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Immunology.

Специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили, что в человеческом организме существуют клетки, формирующие защитный механизм.

Таким образом, генетические особенности человека определяют степень тяжести заболевания коронавирусом. При этом люди, имеющие естественную иммунизацию гораздо реже заражаются COVID-19, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее шведские и немецкие ученые выяснили, что гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, встречаются не только у современных людей, они были и у неандертальцев.

темы
общество
ученые
иммунитет
коронавириус
гены
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