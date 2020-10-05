Новости Общество
Общество
У людей есть естественный иммунитет от COVID-19
5 октября, 2020 15:47
1 мин
фото: Pixabay
Немецкие ученые из Тюбингенского университета выяснили, что некоторые люди обладают иммунитетом от коронавируса. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Immunology.
Специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили, что в человеческом организме существуют клетки, формирующие защитный механизм.
Таким образом, генетические особенности человека определяют степень тяжести заболевания коронавирусом. При этом люди, имеющие естественную иммунизацию гораздо реже заражаются COVID-19, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее шведские и немецкие ученые выяснили, что гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, встречаются не только у современных людей, они были и у неандертальцев.
поддержать проект
1 мин