У губернаторов регионов осталось всего 4 дня для подготовки новых коронавирусных решений

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Кабинет министров России поручил губернаторам российских регионов создать коечный резерв для больных коронавирусом, а также обеспечить лечащихся на дому пациентов необходимыми лекарствами. Поручение кабмина опубликовано на официальном сайте, оно должно быть выполнено до 16 ноября.

Согласно распоряжению, главам регионов поручено взять под личный контроль вопросы, которые касаются «незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией».

Кроме того, губернаторы должны обеспечить медучреждения, которые работают с зараженными коронавирусом, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и средствами диагностики инфекции. Задача также стоит на личном контроле региональных глав, отмечает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российские студенты в этом году в вузы уже не вернутся.