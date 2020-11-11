Российских студентов выгнали из университетов до следующего года

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Министерство образования и науки России выпустило приказ о переводе российских студентов на дистанционный формат обучения до начала следующего года. Согласно приказу, учащиеся вернутся в институты не раньше 6 февраля 2021 года.

«До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», - сказано в опубликованном приказе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга будут обучать исключительно удалённо. В регионах же организовать удаленное обучение будут по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Приказ не касается ряда направлений, которые обучают по программам высшего медицинского образования, передаёт «Интерфакс».