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Российских студентов выгнали из университетов до следующего года

Антон Мельников
11 ноября, 2020 22:43
1 мин
Pixabay
Pixabay

Министерство образования и науки России выпустило приказ о переводе российских студентов на дистанционный формат обучения до начала следующего года. Согласно приказу, учащиеся вернутся в институты не раньше 6 февраля 2021 года.

«До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», - сказано в опубликованном приказе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга будут обучать исключительно удалённо. В регионах же организовать удаленное обучение будут по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Приказ не касается ряда направлений, которые обучают по программам высшего медицинского образования, передаёт «Интерфакс».

темы
коронавирус
Минобрнауки
студенты
удаленка
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