У экс-директора РАН отказали ноги после второй прививки «КовиВак»
После прививки от коронавируса «КовиВак» госпитализирован бывший директор Института экономики Российской Академии наук (РАН) Руслан Гринберг. Последствий первой прививки он не ощутил, но после второй у ученого отказали ноги.
Врачи знали, что у Гринберга есть иммунное заболевание, и отговаривали ставить вакцину. Ученый не послушался и отправился в Институт дерматологии.
Ставить «Спутник V» в его случае запретили. Академику предложили вакцину «КовиВак», но посоветовали вообще отказаться от прививки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Более того, на сайте «КовиВак» есть предупреждение, что пациенты с иммунными заболеваниями входят в группу риска.
3 апреля Гринберг сделал первую прививку, а 26-го - вторую. Ученому резко стало хуже. В мае у него нашли коронавирус. Спустя время у экс-директора РАН отказали ноги. Врачи пытаются понять, связано ли это с препаратом «КовиВак».
Ранее сообщалось, что у нашумевшей вакцины от COVID-19 продолжает «вылезать» нетипичный побочный эффект.