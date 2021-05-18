У экс-директора РАН отказали ноги после второй прививки «КовиВак»

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После прививки от коронавируса «КовиВак» госпитализирован бывший директор Института экономики Российской Академии наук (РАН) Руслан Гринберг. Последствий первой прививки он не ощутил, но после второй у ученого отказали ноги.

Врачи знали, что у Гринберга есть иммунное заболевание, и отговаривали ставить вакцину. Ученый не послушался и отправился в Институт дерматологии.

Ставить «Спутник V» в его случае запретили. Академику предложили вакцину «КовиВак», но посоветовали вообще отказаться от прививки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Более того, на сайте «КовиВак» есть предупреждение, что пациенты с иммунными заболеваниями входят в группу риска.

3 апреля Гринберг сделал первую прививку, а 26-го - вторую. Ученому резко стало хуже. В мае у него нашли коронавирус. Спустя время у экс-директора РАН отказали ноги. Врачи пытаются понять, связано ли это с препаратом «КовиВак».

Ранее сообщалось, что у нашумевшей вакцины от COVID-19 продолжает «вылезать» нетипичный побочный эффект.