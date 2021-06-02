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У Дональда Трампа в США появилась «своя» дорога
2 июня, 2021 10:30
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White House/via Globallookpress.com
В США небольшой отрезок шоссе будет носить имя экс-президента страны Дональда Трампа.
В американском штате Оклахома выбрали 35-километровый отрезок шоссе и назвали его именем бывшего президента страны. Соответствующий указ подписал губернатор штата Кевин Ститт.
Дорога получила название «Шоссе президента Дональда Трампа». Управление транспорта штата установит указатели с его именем, пишет «ПолитЭксперт».
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