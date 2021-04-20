Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Мы нравились друг другу: Дональд Трамп рассказал об отношениях Владимиром Путиным

Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 09:40
1 мин
Дмитрий Байков
20 апреля, 2021 09:40
1 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он отлично ладил с Путиным, у них были хорошие отношения. «он нравился мне, а я нравился ему», пишет «РИА Новости».

Действующий президент США Джо Байден заявил, что намерен заставить Путина «заплатить» за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах 2020 года.

Байден заявил, что во время долгого телефонного разговора с Путиным он якобы предупредил российского лидера, что, если вмешательство будет доказано, «то будьте готовы».

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать слова Байдена о Путине.

Речь идет об интервью Байдена телеканалу ABC News, где американский президент заявил, что считает Путина «убийцей».

Поделиться
ТЕГИ
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Политика
Россия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!