Мы нравились друг другу: Дональд Трамп рассказал об отношениях Владимиром Путиным

Политика

Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он отлично ладил с Путиным, у них были хорошие отношения. «он нравился мне, а я нравился ему», пишет «РИА Новости».

Действующий президент США Джо Байден заявил, что намерен заставить Путина «заплатить» за вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах 2020 года.

Байден заявил, что во время долгого телефонного разговора с Путиным он якобы предупредил российского лидера, что, если вмешательство будет доказано, «то будьте готовы».

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать слова Байдена о Путине.

Речь идет об интервью Байдена телеканалу ABC News, где американский президент заявил, что считает Путина «убийцей».