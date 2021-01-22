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У Алексея Навального начались проблемы со здоровьем в СИЗО

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 17:38
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 17:38
1 мин
Flickr
Flickr

У российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в настоящее время в следственном изоляторе, начались проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, политик не жалуется на свое состояние, только на зрение – он начал хуже видеть. Сторона защиты будет добиваться допуска окулиста к Навальному в ближайшее время.

Михайлова отметила, что в целом условия в СИЗО приемлемые. Оппозиционер сидит в камере один. Из-за карантина к нему никого не впускают, кроме адвоката, письма не передают. В изолированном формате ему предстоит пробыть еще две недели.

«Сейчас с ним ничего не проводится. Собственно, он просто сидит в камере. Его никуда не возят. К нему никто не приходит, кроме психолога и тех лиц, которые приходят к людям, находящимся в СИЗО, на первых порах», – цитирует адвоката оппозиционера Deutsche Welle.

Ранее сообщалось о том, что Алексея Навального могут посадить в тюрьму на 13,5 лет.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
оппозиция
СИЗО
1 мин
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