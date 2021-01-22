Вопреки законной судебной практике Кремль решил посадить Навального в тюрьму надолго

Политика

Кремль решил вопреки законной судебной практике посадить оппозиционера Алексея Навального. На заседании 2 февраля ему могут дать 3,5 года тюрьмы, в работе еще одно дело, которое добавит к общему сроку 10 лет.

О перспективах Навального написало агентство Bloomberg со ссылкой на близких к руководству страны источники. По их сведениям, позиция Кремля исходит из того, что политик якобы работает от имени западных правительств. Опасения вызвают возможные массовые акции протеста, как в Беларуси. Власти рассчитывают, что если Навальный окажется в тюрьме, его движение потеряет силу.

Агентство отмечает, что первоначально Кремль рассчитывал на невозвращение политика. Власти предупреждали его, что посадят в тюрьму, и усиливали угрозы по мере выхода новых расследований. Критики Кремля убеждали блогера в опасности возвращения в Россию. Однако Навальный проигнорировал советы.

В результате Кремль занял оборонительную позицию.

Политический консультант Федор Крашенинников сказал: «План Навального очень прост - стать головной болью Путина №1 и своим мужеством вдохновить на политическую активность. Если бы он решил не возвращаться, для Путина это была бы победа».

Ранее суд арестовал Навального до 15 февраля по требованию ФСИН. Это произошло на следующий день после того, как политик вернулся в Россию.