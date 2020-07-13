У Александра Лукашенко есть новый способ борьбы с коронавирусом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не раз давал совету как бороться с коронавирусом. На этот раз он предложил лечиться от COVID-19 с помощью меда.

По словам Лукашенко употребление меда и купание в родниковой воде помогут победить коронавирус. Во время посещения президентом республики источника «Голубая криница» в Могилевской области политик пошутил, что «Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...».

Президент также рассказал, что сам держит пасеку и пообещал пчеловодам всяческую помощь, пишет агентство «БелТа».

Ранее Лукашенко в ходе встречи с журналистами сообщил о сложной геополитической обстановке, которая складывается вокруг страны. По его словам, на сегодняшний день уровень давления на республику, беспрецедентен по своим масштабам.