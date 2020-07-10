Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Беларусь

Политика

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Беларусь еще никогда не испытывала на себе такого давления как сейчас за все время своей независимости. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

В этих условиях поддержание высокого уровня обороноспособности является важнейшей задачей руководства республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами сообщил о сложной геополитической обстановке, которая складывается вокруг страны. По его словам, на сегодняшний день уровень давления на республику, беспрецедентен по своим масштабам.

Все чаще раздаются угрозы внешнего агрессивного информационного вмешательства. Лукашенко рассказал о подстрекательстве к насильственной, антиконституционной смене власти и социально-экономического уклада, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.