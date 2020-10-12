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Twitter посчитал пост Трампа «вводящим в заблуждение» и потенциально интересным

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 07:54
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фото: Flickr

Соцсеть Twitter сочла пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, вводящим в заблуждение.

Twitter пояснил, что заявление Трампа является «нарушающим правила о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредоносной информацией, связанной с COVID-19».

Однако администрация Twitter не стала блокировать пост Трампа «в интересах общественности» и посчитала его потенциально представляющим интерес, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус.

темы
США
общество
Дональд Трамп
коронавирус
Twitter
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