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Общество
Twitter посчитал пост Трампа «вводящим в заблуждение» и потенциально интересным
12 октября, 2020 07:54
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фото: Flickr
Соцсеть Twitter сочла пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, вводящим в заблуждение.
Twitter пояснил, что заявление Трампа является «нарушающим правила о распространении вводящей в заблуждение и потенциально вредоносной информацией, связанной с COVID-19».
Однако администрация Twitter не стала блокировать пост Трампа «в интересах общественности» и посчитала его потенциально представляющим интерес, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус.
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