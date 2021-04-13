Турция ждет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Власти Турции ожидают, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в страну в течение 5 месяцев. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Коджа сообщил, что с Россией обсуждаются объемы поставок и возможность производства «Спутника V» в Турции. Минздрав республики также планирует применять вакцины Pfizer/BioNTech и китайский Sinovac, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что россияне отказываются от поездки в Турцию, спрос на путевки в последние дни упал на четверть.

Массовый отказ от путевок происходит из-аз возможного ограничения авиасообщения с Турцией на фоне увеличивающегося числа новых заражений коронавирусом в стране.