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Турция ждет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
13 апреля, 2021 07:13
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Wikipedia
Власти Турции ожидают, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в страну в течение 5 месяцев. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Коджа сообщил, что с Россией обсуждаются объемы поставок и возможность производства «Спутника V» в Турции. Минздрав республики также планирует применять вакцины Pfizer/BioNTech и китайский Sinovac, сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что россияне отказываются от поездки в Турцию, спрос на путевки в последние дни упал на четверть.
Массовый отказ от путевок происходит из-аз возможного ограничения авиасообщения с Турцией на фоне увеличивающегося числа новых заражений коронавирусом в стране.
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