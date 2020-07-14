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Турция выразила готовность помочь Азербайджану в военном конфликте с Арменией

Михаил Орлов
14 июля, 2020 19:07
1 мин
Церковь
Unsplash

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности страны помочь вооруженным силам Азербайджана в противостоянии с Арменией.

Хулуси Акар заявил также о том, что Армения якобы проводит агрессивную политику в отношении соседских стран и предпринимает незаконные попытки занятие территории Азербайджана.

Поддержка Азербайджана будет осуществляться на основании принципа «одна нация – две страны», созвучного некогда действовавшему принципу в отношениях материкового Китая и Гонконга – «она страна, две системы».

Министр обороны также успел осудить действия Армении в Товузском районе Азербайджана, оставив без комментариев обстрел позиций Армении вооруженными силами Азербайджана, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Армения заявила об обстреле своих позиций каждые 15 минут.

темы
война
Армения
Азербайджан
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