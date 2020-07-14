Турция выразила готовность помочь Азербайджану в военном конфликте с Арменией

Общество

Unsplash

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности страны помочь вооруженным силам Азербайджана в противостоянии с Арменией.

Хулуси Акар заявил также о том, что Армения якобы проводит агрессивную политику в отношении соседских стран и предпринимает незаконные попытки занятие территории Азербайджана.

Поддержка Азербайджана будет осуществляться на основании принципа «одна нация – две страны», созвучного некогда действовавшему принципу в отношениях материкового Китая и Гонконга – «она страна, две системы».

Министр обороны также успел осудить действия Армении в Товузском районе Азербайджана, оставив без комментариев обстрел позиций Армении вооруженными силами Азербайджана, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Армения заявила об обстреле своих позиций каждые 15 минут.