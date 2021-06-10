Туроператоры в условиях нехватки мест на курортах в самой России обратились к оперштабу
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой в связи с переполненными курортами юга. Главу оперштаба просят открыть для россиян массовые зарубежные направления.
В АТОР рассказали, что в связи с закрытием Турции отрасль откатилась к началу пандемии. Ситуацию нужно менять, считают туроператоры.
Они обратили внимание на то, что такие страны, как Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис, готовы принимать российских туристов. При этом ситуация с коронавирусом в этих странах позволяет признать их безопасными для въезда, передает телеканал «360».
В обращении сказано, что на российских курортах почти не осталось мест. В итоге после закрытия Турции люди не могут перебронировать туры и остались без отдыха на море.
Авторы письма указывают, что возобновление перевозок «позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит растущую обеспокоенность граждан».
Сегодня стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с восьмью странами.