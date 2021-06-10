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С 10 июня самолеты из России начнут летать в аэропорты восьми стран по квоте
10 июня, 2021 08:29
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Viktor Borzyh/Russian Look/Globallookpress
Россия возобновляет приостановленное из-за пандемии авиасообщение еще с восьмью странами. Количество рейсов в неделю будет ограничено.
Улететь из России можно будет в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Албанию и Хорватию. Данные авианаправления открываются с 10 июня.
Однако полеты будут совершаться на чаще, чем два раза в неделю. Рейсы из России в Люксембург, Ливан и Албанию запланированы раз в неделю, пишет РБК.
В конце мая было принято решение возобновить авиасообщение с пятью странами. Разрешение вынесли с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
До сих пор для россиян закрыта Турция. Россия ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля до 1 июня. Позже Москва продлила запрет до 21 июня.
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