Новости – Политика
Политика
Возобновляется авиасообщение еще с пятью странами
25 мая, 2021 05:21
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Фото: Денис Постольский
Россия с 25 мая возобновляет ранее приостановленное из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.
Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. Также оперштаб с сегодняшнего дня принял решение об увеличении на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей.
Кроме того, с 25 мая авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю. Полеты будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще по семь рейсов в неделю с 25 мая будут осуществлены из Москвы в Токио и из Владивостока в Токио. Один рейс в Токио будет осуществляться из Южно-Сахалинска, говорится на сайте правительства.
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