Возобновляется авиасообщение еще с пятью странами

Политика

Россия с 25 мая возобновляет ранее приостановленное из-за эпидемии коронавируса авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. Также оперштаб с сегодняшнего дня принял решение об увеличении на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей.

Кроме того, с 25 мая авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю. Полеты будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще по семь рейсов в неделю с 25 мая будут осуществлены из Москвы в Токио и из Владивостока в Токио. Один рейс в Токио будет осуществляться из Южно-Сахалинска, говорится на сайте правительства.