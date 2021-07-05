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Люди
Туристам с фальшивыми справками о вакцинации не поздоровится на Кипре
5 июля, 2021 11:44
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Pixabay
Министр туризма Кипра Саввас Пердиос рассказал, что ждет прибывающих в страну туристов с фальшивыми справками о вакцинации.
По его словам, на Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации. Такие случаи были, штраф за это составляет 300 евро.
Министр также отметил, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек и, если обнаруживается инфицированный путешественник, он немедленно оправляется в карантинную гостиницу, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».
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