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Туристам разрешат привиться по приезде на Кубань
8 июля, 2021 04:24
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Туристы, которые будут приезжать в Краснодарский край, получат возможность привиться от коронавируса на месте.
Это станет возможным с 1 августа. Таким образом оперштаб решил скорректировать выпущенное на прошлой неделе постановление главного санитарного врача Краснодарского края.
В нем говорилось о том, что с 1 августа курорты региона могут посещать только получившие вакцину от коронавируса граждане, а также имеющие медотвод или переболевшие, сообщает «Интерфакс».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что ПЦР и сертификаты вакцинации при заселении в отели Краснодарского края будут спрашивать не у всех.
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