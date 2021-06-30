Новости – Экономика
Экономика
Краснодарский край примет без вакцинации и ПЦР определенную категорию граждан
30 июня, 2021 19:51
1 мин
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что ПЦР и сертификаты вакцинации при заселении в отели Краснодарского края будут спрашивать не у всех.
Как сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», на подобные шаги не придется идти переболевшим коронавирусом в течение шести месяцев гражданам.
Кроме того, отрицательные ПЦР-тесты не нужно будет предоставлять на детей до шести лет.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку