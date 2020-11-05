Турецкую вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

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В Турции началась первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

По его словам, сегодня стартовали испытания отечественного препарата от COVID-19. Первая фаза клинических испытаний вакцины на добровольцах проходит в университете Эрджие.

Ранее Коджа заявил, что пандемия коронавируса в Турции достигла пиковых значений, сообщает телеграм-канал «RT».

При этом в Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.