По состоянию на 13 июля 10:45
Заболевших733 699
За последние сутки6 537
Выздоровело504 021
Умерло11 439
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Турецкая авиакомпания с 1 августа запускает перелеты в Россию

Лилия Караева
13 июля, 2020 17:43
1 мин
Турция
Piqsels.com

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа совершать по 32 рейса в Россию в неделю. Полеты будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

С 1 августа планируется совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 числа самолеты Turkish Airlines будут летать по 5 раз в Санкт-Петербург. С 3 августа начнутся по 3 и 4 рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, а с 5 - по 3 рейса в Сочи и Краснодар, пишут «Известия».

В заявлении компании говорится, что главная цель - обеспечение безопасности во время путешествий, а именно соблюдение социальной дистанции и гигиенических норм.

Ранее стало известно, что с 15 июля Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении перелетов. Роспотребнадзор предлагал перечень из 13 стран для первого этапа снятия ограничений на полеты за границу.

темы
Россия
Турция
авиасообщение
август
Новости по теме
Названо условие для открытия международного авиасообщения в России
1 мин