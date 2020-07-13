Турецкая авиакомпания с 1 августа запускает перелеты в Россию

Общество

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует с 1 августа совершать по 32 рейса в Россию в неделю. Полеты будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар.

С 1 августа планируется совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 числа самолеты Turkish Airlines будут летать по 5 раз в Санкт-Петербург. С 3 августа начнутся по 3 и 4 рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, а с 5 - по 3 рейса в Сочи и Краснодар, пишут «Известия».

В заявлении компании говорится, что главная цель - обеспечение безопасности во время путешествий, а именно соблюдение социальной дистанции и гигиенических норм.

Ранее стало известно, что с 15 июля Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении перелетов. Роспотребнадзор предлагал перечень из 13 стран для первого этапа снятия ограничений на полеты за границу.