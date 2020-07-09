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Роспотребнадзор предложил список стран для возобновления авиасообщения на первом этапе

Лилия Караева
9 июля, 2020 11:36
1 мин
Аэропорт
Piqsels.com

Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. В перечень вошли 13 стран.

Ведомство предложило Росавиации разрешить рейсы в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, Вьетнам, Китай, Монголию и на Шри-Ланку, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа. После совещания 6 июля Роспотребнадзору было поручено составить список стран для открытия авиасообщения до 8 числа.

До 13 июля Минтранс оценит готовность аэропортов к восстановлению авиасообщения. Это означает, что первый этап открытия границ начнется с 15 июля.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня.

темы
Россия
Роспотребнадзор
авиасообщение
Росавиация
список
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