Цифры поражают: в США установлен рекорд по коронавирусу

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В США за прошедшие сутки выявлено рекордное число человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По последним данным университета, за сутки зафиксировано 121 888 новых случаев COVID-19. Зарегистрировано 1210 летальных исходов.

Общее число заразившихся в США достигло 9 610 965, скончались почти 235 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

В России за минувшие сутки также установлен антирекорд по коронавирусу. Впервые за всю историю пандемии число заразившихся превысило 20 тысяч.