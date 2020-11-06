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Случилось: Россия перешагнула барьер в 20 тысяч по заразившимся коронавирусом

Дмитрий Байков
6 ноября, 2020 11:42
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фото: Pixabay

В России впервые за всю историю пандемии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За прошедшие сутки зафиксировано 20 582 новых случая COVID-19. Зарегистрировано 378 летальных исходов, полностью выздоровели 16 955 пациентов.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (6253), Санкт-Петербурге (1171) и Московской области (605).

Общее число заразившихся в России достигло 1 733 440, скончались 29 887 человек, вылечились 1 296 124 пациента, пишут «Известия».

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, откуда появился коронавирус.

темы
Россия
общество
коронавирус
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