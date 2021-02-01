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Цензура для соцсетей: с 1 февраля закон накладывает вето на посты о несогласованных митингах

Лилия Караева
1 февраля, 2021 11:42
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 11:42
1 мин
Социальная сеть Facebook
Pixabay.com

В России вступили в силу поправки в закон, обязывающие владельцев соцсетей следить за контентом. Что примечательно - для тех, кто откажется это делать, не предусмотрено никакого наказания.

Сети с аудиторией более 500 тысяч человек должны ежедневно мониторить и блокировать противоправную информацию. К таковой относятся порнографические материалы с несовершеннолетними участниками, сведения об использовании и изготовлении наркотиков, призывы к участию в несогласованных акциях протеста.

На страницах в соцсетях недопустимо использование нецензурной лексики, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации федеральном законе.

Ранее Роскомнадзор пообещал оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube за то, что те не удалили призывы к митингам 23 и 31 января.

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